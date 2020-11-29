«Спартак» — «Ротор»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Э. Понсе, Ларссон, Кокорин.

Запасные: Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, Н. Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.

Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ротор».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).



Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (8) — на 16-м месте. Лидер соревнований — набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).