«Спартак» — «Ротор»: стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Э. Понсе, Ларссон, Кокорин.
Запасные: Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, Н. Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.
Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Ротор».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
Московский «Спартак» в 15 матчах набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (8) — на 16-м месте. Лидер соревнований — набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).
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