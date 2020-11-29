Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о победе в матче с ЦСКА (1:0).



«Для нас самое главное было вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, которые не играли у нас прошлую игру. Поэтому возвращение Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Ин Бёма и Деспотовича по крайней мере на какое-то игровое время сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно.

Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментом второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. И Деспотович, и Зуев, и Ин Бём. После реализации одного из стандартов рисунок был понятен. Где-то мы пытались убегать в контратаки, хотя и куски позиционных атак тоже использовали. Тяжёлая игра, важная победа", — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».