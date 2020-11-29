ЦСКА уступил «Рубину» и прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершился матч 16-го тура РПЛ. «Рубин» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович. «Армейцы» создали множество моментов, чтобы отыграться, но действовали слишком небрежно в завершающей стадии. Из 19 ударов по воротам лишь два пришлись в створ ворот соперника.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Рубин» — ЦСКА.
ЦСКА потерпел первое поражение в РПЛ после удачной серии из шести матчей. «Армейцы» с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в РПЛ «Зенит», который также набрал 32 очка. Питерцы опережают соперника по дополнительным показателям.
«Рубин» набрал 21 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
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