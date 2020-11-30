Лэмпард: только Жозе Моуринью не считает «Тоттенхэм» участником чемпионской гонки

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:0) прокомментировал слова своего колеги Жозе Моуринью о том, что «шпоры» не претендуют на чемпионство в этом сезоне английской Премьер-лиги.



«Только Жозе так смотрит на ситуацию — его его личное мнение. Однако мы видим, что «Тоттенхэм» сейчас находится в лидерах лиги и является претендентом на итоговую победу.



Если «Челси» является претендентами на победу в АПЛ, то и они точно такие же претенденты. Если в твоей команде есть Гарри Кейн и Сон Хын Мин, у которых семь и девять голов соответственно, то странно утверждать, что вы не участвуете в гонке.



Они вложили большие деньги, ведь у них есть такие игроки, как Гарет Бэйл, сидящий на скамейке запасных, и Деле Алли, которого нет даже в заявке. «Шпоры» — сильная команда. Так что, я думаю, мы все боремся за чемпионство. Но, повторюсь, Жозе может говорить так, как он это сам видит», – приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Видеообзор игры «Челси» — «Тоттенхэм»:

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.