Рибалта ответил на слухи об интересе «Зенита» к Влашичу

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи, согласно которым питерский клуб интересуется полузащитником ЦСКА и сборной Хорватии Николой Влашичем.

«Действительно ли интересовался «Зенит» Влашичем? Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году на правах аренды, в 2019 году «армейцы» приобрели полузащитника за € 15,7 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хорвата в € 25 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 15 матчей за ЦСКА, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.