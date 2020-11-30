Главный тренер «Саутгемптона»: игроки «МЮ» праздновали так, будто выиграли АПЛ

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился впечатлениями от поражения подопечных в матче 10-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3). В ходе встречи «святые» вели 2:0.
«Вы можете услышать, как они празднуют в раздевалке. Мы видим, что сделали сегодня и насколько сложным соперником были, раз они так отмечают победу над нами. Они праздновали так, будто выиграли Премьер-лигу. Для меня это показатель. Если они так празднуют, значит, им было тяжело. „МЮ“ пришлось показать свою лучшую игру, чтобы обыграть нас. Мы можем гордиться своей игрой.
У нас были невероятные моменты. Я доволен нашими действиями в матче с таким соперником. Счёт 2:2 нас устроил бы, но мы пропустили третий мяч. Но мы играли так хорошо, как могли. Мы выложились по полной", — цитирует Хазенхюттля Daily Mail.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 30 ноября 2020
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