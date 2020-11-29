Сульшер: Кавани предопределил сегодняшний результат. Он — настоящий профессионал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу манкунианцев в матче 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2), а также высказался об игре нападающего Эдинсона Кавани.
«Я был совершенно спокоен в перерыве. Мы говорили о том, чтобы не пропустить ещё один гол и как можно скорее забить самим. В такой игре всегда будут появляться шансы. Сегодня у нас было пять или шесть стопроцентных моментов.
Влияние Кавани на сегодняшний результат велико. Он настоящий нападающий, который хочет постоянно играть на острие. Эдинсон всегда в движении, он хочет быть всегда впереди — я очень доволен им. На тренировках, в раздевалке даже и во время приёма пищи на базе он настоящий профессионал.
Он знает, чего хочет и работает с максимальной отдачей, чтобы набрать форму. Его игра головой — это просто что-то фантастическое. Его жажда забивать голы — вот ключ к игре любого центрального нападающего», — цитирует Сульшера BBC.
Видео победного гола Эдинсона Кавани:
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после десяти туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Святые» (17) — на 5-м месте.
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