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Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии
Футбол / Англия 0

Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, в котором начнут свой путь в турнире клубы английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Бирмингем»

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

«Челси» – «Моркам»

«Сток Сити» – «Лестер Сити»

«Марин» – «Тоттенхэм Хотспур»

«Вулверхэмптон Уондерерс» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Ньюкасл Юнайтед»

«Кроули» – «Лидс Юнайтед»

«Хаддерсфилд Таун» – «Плимут Аргайл»

«Саутгемптон» – «Шрусбери Таун»

«Чорли» – «Дерби Каунти»

«Стокпорт Каунти» – «Вест Хэм Юнайтед»

«Олдем Атлетик» – «Борнмут»

«Стивенидж» – «Суонси Сити»

«Эвертон» – «Ротерем»

«Ноттингем Форест» – «Кардифф Сити»

«Барнсли» – «Транмер»

«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»

«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»

«Блэкберн» – «Донкастер»

«Уиком» – «Престон»

«Бёрнли» – «МК Донс»

«Бристоль Сити» – «Портсмут»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»

«Брентфорд» – «Мидлсбро»

«Лутон» – «Рединг»

«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Норвич» – «Ковентри»

«Блэкпул» – «Вест Бромвич Альбион»

«Ньюпорт Каунти» – «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Челтнем Таун» – «Мэнсфилд»

Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8–11 января 2021 года.

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