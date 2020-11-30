Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, в котором начнут свой путь в турнире клубы английской Премьер-лиги.
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» – «Бирмингем»
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»
«Челси» – «Моркам»
«Сток Сити» – «Лестер Сити»
«Марин» – «Тоттенхэм Хотспур»
«Вулверхэмптон Уондерерс» – «Кристал Пэлас»
«Арсенал» – «Ньюкасл Юнайтед»
«Кроули» – «Лидс Юнайтед»
«Хаддерсфилд Таун» – «Плимут Аргайл»
«Саутгемптон» – «Шрусбери Таун»
«Чорли» – «Дерби Каунти»
«Стокпорт Каунти» – «Вест Хэм Юнайтед»
«Олдем Атлетик» – «Борнмут»
«Стивенидж» – «Суонси Сити»
«Эвертон» – «Ротерем»
«Ноттингем Форест» – «Кардифф Сити»
«Барнсли» – «Транмер»
«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»
«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»
«Блэкберн» – «Донкастер»
«Уиком» – «Престон»
«Бёрнли» – «МК Донс»
«Бристоль Сити» – «Портсмут»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»
«Брентфорд» – «Мидлсбро»
«Лутон» – «Рединг»
«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Норвич» – «Ковентри»
«Блэкпул» – «Вест Бромвич Альбион»
«Ньюпорт Каунти» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Челтнем Таун» – «Мэнсфилд»
Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8–11 января 2021 года.
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