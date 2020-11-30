Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, в котором начнут свой путь в турнире клубы английской Премьер-лиги.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» – «Бирмингем»

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

«Челси» – «Моркам»

«Сток Сити» – «Лестер Сити»

«Марин» – «Тоттенхэм Хотспур»

«Вулверхэмптон Уондерерс» – «Кристал Пэлас»

«Арсенал» – «Ньюкасл Юнайтед»

«Кроули» – «Лидс Юнайтед»

«Хаддерсфилд Таун» – «Плимут Аргайл»

«Саутгемптон» – «Шрусбери Таун»

«Чорли» – «Дерби Каунти»



«Стокпорт Каунти» – «Вест Хэм Юнайтед»



«Олдем Атлетик» – «Борнмут»



«Стивенидж» – «Суонси Сити»



«Эвертон» – «Ротерем»



«Ноттингем Форест» – «Кардифф Сити»



«Барнсли» – «Транмер»



«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»



«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»



«Блэкберн» – «Донкастер»



«Уиком» – «Престон»



«Бёрнли» – «МК Донс»



«Бристоль Сити» – «Портсмут»



«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»



«Брентфорд» – «Мидлсбро»



«Лутон» – «Рединг»



«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»



«Норвич» – «Ковентри»



«Блэкпул» – «Вест Бромвич Альбион»



«Ньюпорт Каунти» – «Брайтон энд Хоув Альбион»



«Челтнем Таун» – «Мэнсфилд»



Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8–11 января 2021 года.