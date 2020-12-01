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Руки прочь от Кавани! Подкаст про 10-й тур АПЛ

Руки прочь от Кавани! Подкаст про 10-й тур АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 10-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Великолепный Эдинсон Кавани: в чём отличия от других форвардом «МЮ»? Как объяснить ужасную игру «Арсенала»? Почему рано говорить, что «Ман Сити» вернулся? А ещё – долгое обсуждение главного матча тура, «Челси» — «Тоттенхэм» и спор о расизме.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл Хаит говорит о Марадоне (и на другие важные темы) на своём канале:

А Гриша собирает приколюхи из АПЛ в своём телеграм-канале. Вы ещё не подписались? Подписаться можно здесь.

В этом выпуске:

00.00 – привет.
09.18 – это был матч для Жиру. Только он остался в запасе.
13.47 – на что претендует «Тоттенхэм».
18.17 – у «Ливерпуля» сели батарейки. У Клоппа, кажется, тоже.
27.09 – ура, «Сити» вернулся! Или нет?
37.45 – чем Кавани лучше других форвардов «МЮ».
42.49 – ЦК КПСС лишает товарища Кавани партбилета.
55.08 – еще немножко про матч «МЮ».
57.14 – рано увольнять Артету.
01:06.00 – АПЛ возвращает зрителей. Понемногу и не везде. Что изменится.
01:10.19 – «Эвертон», ты чего?
01:13.48 – конкурс.

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