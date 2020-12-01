Руки прочь от Кавани! Подкаст про 10-й тур АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 10-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Великолепный Эдинсон Кавани: в чём отличия от других форвардом «МЮ»? Как объяснить ужасную игру «Арсенала»? Почему рано говорить, что «Ман Сити» вернулся? А ещё – долгое обсуждение главного матча тура, «Челси» — «Тоттенхэм» и спор о расизме.

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Кирилл Хаит говорит о Марадоне (и на другие важные темы) на своём канале:



А Гриша собирает приколюхи из АПЛ в своём телеграм-канале. Вы ещё не подписались? Подписаться можно здесь.

В этом выпуске:

00.00 – привет.

09.18 – это был матч для Жиру. Только он остался в запасе.

13.47 – на что претендует «Тоттенхэм».

18.17 – у «Ливерпуля» сели батарейки. У Клоппа, кажется, тоже.

27.09 – ура, «Сити» вернулся! Или нет?

37.45 – чем Кавани лучше других форвардов «МЮ».

42.49 – ЦК КПСС лишает товарища Кавани партбилета.

55.08 – еще немножко про матч «МЮ».

57.14 – рано увольнять Артету.

01:06.00 – АПЛ возвращает зрителей. Понемногу и не везде. Что изменится.

01:10.19 – «Эвертон», ты чего?

01:13.48 – конкурс.

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