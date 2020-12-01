Виллаш-Боаш: «Марсель» хочет закончить эту жалкую кампанию в ЛЧ победой или хотя бы голом

Главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча с греческим «Олимпиакосом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хотим закончить эту жалкую кампанию победой или хотя бы голом. Если нас отправят в Лигу Европы, почему бы и нет? Но многое будет зависеть от жеребьёвки», — приводит слова Виллаш-Боаша официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» занимает последнее место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка. При этом команда не смогла забить ни одного гола за четыре игры.

Матч между «Марселем» и «Олимпиакосом» состоится 1 декабря в Марселе на стадионе «Велодром», начало – 23:00 мск.