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Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес выбыл из-за травмы до конца 2020 года

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес выбыл из-за травмы до конца 2020 года
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес выбыл из-за травмы до конца 2020 года, сообщает Marca.

Напомним, уругвайский защитник получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1). Хименес не сумел продолжить игру и был заменён в середине второго тайма встречи. Позже у Хименеса была диагностирована мышечная травма.

В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 7 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и забил 1 гол.

Мадридский «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Мюнхенская «Бавария» (13) выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе А. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и московский «Локомотив» (3).

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