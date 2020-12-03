Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес выбыл из-за травмы до конца 2020 года

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес выбыл из-за травмы до конца 2020 года, сообщает Marca.



Напомним, уругвайский защитник получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:1). Хименес не сумел продолжить игру и был заменён в середине второго тайма встречи. Позже у Хименеса была диагностирована мышечная травма.



В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 7 матчах за «Атлетико» во всех турнирах и забил 1 гол.

Мадридский «Атлетико» набрал 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Мюнхенская «Бавария» (13) выйдет в 1/8 финала турнира с первого места в группе А. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (4) и московский «Локомотив» (3).