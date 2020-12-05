Айртон раскрыл секрет лидерства «Спартака»

Защитник «Спартака» Айртон рассказал, почему «Спартак» лидирует в турнирной таблице и удачно выступает в сезоне-2020/2021.
«Просто тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают плоды. Спокойно и терпеливо трудимся. Впереди еще половина чемпионата. Нас ждут зимние сборы, а потом новые бои.
У нас есть несколько опытных ветеранов, которые могут дать нужные советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все очень хотим достичь большого успеха. Цель одна — завоевать титул», — цитирует Айртона пресс-служба «Спартака».
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и «Зенитом», тамбовчане — на 14-м месте.
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