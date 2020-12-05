Матыцин: 0:5 от Сербии не играет на повышение имиджа российского футбола в мире
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал поражение Сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
«Как нормальный человек, гражданин РФ, мягко говоря, расстроился. Всё сообщество болельщиков в шоке. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга… Много негативных эффектов. Социальный эффект наиболее ощутим в обществе», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».
Напомним, во время международной паузы в прошлом месяце сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче, после чего потерпела поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).
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