Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матыцин: 0:5 от Сербии не играет на повышение имиджа российского футбола в мире

Матыцин: 0:5 от Сербии не играет на повышение имиджа российского футбола в мире
Футбол / Сборная России 0

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал поражение Сборной России в матче 6-го тура Лиги наций с Сербией. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

«Как нормальный человек, гражданин РФ, мягко говоря, расстроился. Всё сообщество болельщиков в шоке. Это не играет на повышение имиджа российского футбола в мире. Это привело и к понижению рейтинга… Много негативных эффектов. Социальный эффект наиболее ощутим в обществе», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Напомним, во время международной паузы в прошлом месяце сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче, после чего потерпела поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).

«Личные оценки не должны выноситься в эфир». Матыцин – о скандальном интервью с Черчесовым
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020