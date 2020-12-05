«Личные оценки не должны выноситься в эфир». Матыцин – о скандальном интервью с Черчесовым

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал интервью с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.
«Надо серьёзно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт — значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам. Мы будем делать всё возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».
Напомним, во время международной паузы в прошлом месяце сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче, после чего потерпела поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5). В ходе интервью в прямом эфире Черчесов, в частности, позволил себе резкие высказывания о некоторых из своих подопечных.
- 5 декабря 2020
-
12:30
-
12:14
-
12:09
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:58
-
09:47
-
09:44
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
05:42
-
05:23
-
04:48
-
04:12
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:39
-
00:53
-
00:42