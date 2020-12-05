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«Личные оценки не должны выноситься в эфир». Матыцин – о скандальном интервью с Черчесовым

«Личные оценки не должны выноситься в эфир». Матыцин – о скандальном интервью с Черчесовым
Футбол / Сборная России 0

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал интервью с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым, которое стало скандальным из-за резких высказываний специалиста.

«Надо серьёзно подумать о культуре взаимоотношений, высказываний в спорте. Спорт — значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес, меряют по этим лекалам. Мы будем делать всё возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами, наверное, он не должен выноситься в эфир. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч! Страна».

Напомним, во время международной паузы в прошлом месяце сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче, после чего потерпела поражения в Лиге наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5). В ходе интервью в прямом эфире Черчесов, в частности, позволил себе резкие высказывания о некоторых из своих подопечных.

Широков — о скандальном интервью с Черчесовым: он что, до этого по-другому изъяснялся?
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