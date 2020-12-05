«Бёрнли» и «Эвертон» разошлись миром в стартовом матче 11-го тура АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол был забит на 3-й минуте матча — ирландский полузащитник хозяев Роберт Брэйди получил пас перед штрафной «Эвертона» и хлёстким ударом послал мяч в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Брэйди

В добавленное к первому тайму время гости сравняли счёт — бразильский нападающий Ришарлисон прострелил во вратарскую, откуда Доминик Калверт-Льюин в подкате занёс мяч в ворота. Это уже одиннадцатый гол 23-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео очередного гола Калверта-Льюина

Подопечные Шона Дайча набрали шесть очков и остались на 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (17) — на 7-м месте.