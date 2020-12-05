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Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» дома разгромить «Тамбов»

Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» дома разгромить «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Красно-белые открыли счёт на 27-й минуте. Лукас Айртон с левого края сделал передачу вперёд, Алекс Крал в штрафной ушёл от соперника и сделал передачу в центр — Джордан Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот.

На 61-й минуте Ларссон влетел в штрафную и пробил — Сергей Рыжиков потащил, однако Эсекьель Понсе добил мяч с метра. Через 4 минуты «Тамбов» отыграл один мяч, забил Герман Онугха. На 83-й минуте Ларссон оформил дубль с передачи Айртона. На 87-й минуте забил Самуэль Жиго. Точку в матче поставил Понсе, оформив дубль в компенсированное время.

Таким образом, «Спартак» вышел на лидирующее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
05 декабря 2020, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 Ларссон – 27'   2:0 Понсе – 61'   2:1 Онугха – 65'   3:1 Ларссон – 83'   4:1 Жиго – 87'   5:1 Понсе – 90+2'
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