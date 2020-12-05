Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал итоги матча со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал матч 17-го тура со «Спартаком» (1:5) в Москве.



«Ничего, кроме слов благодарности в адрес ребят, в этой ситуации сказать нельзя. Они сохраняют мотивацию, бьются, демонстрируют волю и характер. По большому счёту, в нашем сегодняшнем положении результат уходит на второй план, поэтому игрокам спасибо. Что касается матча, то долгое время он был ничейным, пока мы не пропустили третий гол. Отмечу, что мы забили хороший мяч. Повторю, никаких вопросов к футболистам, тренерам нет. Есть вопросы к другим людям, но их сегодня на поле и вообще в команде нет. Будем готовиться к следующей встрече», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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