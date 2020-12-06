Глава департамента судейства РФС обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах, сообщает президент местной федерации футбола Басем Адил Джалил на своей странице в «Твиттере».
Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.
Кашшаи занял пост главы департамента судейства РФС в январе, сменив на этой должности Александра Егорова, который был назначен на неё в мае 2018 года.
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