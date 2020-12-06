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Глава департамента судейства РФС обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах

Глава департамента судейства РФС обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи обслужит благотворительный матч на Мальдивских островах, сообщает президент местной федерации футбола Басем Адил Джалил на своей странице в «Твиттере».

Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце прошлого года. В 2011 году он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.

Кашшаи занял пост главы департамента судейства РФС в январе, сменив на этой должности Александра Егорова, который был назначен на неё в мае 2018 года.

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