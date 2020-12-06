Бельерин: неважно, человек какой сексуальной ориентации носит футболку с твоим именем

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о своём отношении к ЛГБТ-сообществу, а также объяснил консерватизм футбольной культуры.



«Неважно, человек какой сексуальной ориентации носит футболку с твоим именем. Главное, что он носит её с гордостью. Мне приятно, когда вижу свою фамилию на чьей-либо одежде. Я не боюсь помогать ЛГБТ-сообществу тем, чем могу.



Что касается насилия, то я сам его испытал. Когда в детстве у меня были длинные волосы, в меня тыкали пальцами и называли гомосексуалистом.



Футбол своими корнями уходит в чисто мужскую культуру. Иногда этот вид спорта очень ядовит. Но общество в XXI веке уже не то, каким оно было 20 или 30 лет назад. Мир развивается, и мы должны принимать всех такими, какие они есть. Это способ сделать нас счастливее», — приводит слова Бельерина Sky Sports.

Эктор Бельерин: я единственный веган в «Арсенале», но не всё так плохо