«Реал Сосьедад» ведёт переговоры об аренде Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Реал Сосьедад» на правах аренды, сообщает Sky Sports.
По данным источника, футболист намерен покинуть стан «красных дьяволов» уже в январе. Сообщается, что его агенты продолжают рассматривать различные варианты. Напомним, Лингардом интересовались санкт-петербургский «Зенит», «Монако» и «Вест Хэм».
27-летний англичанин является воспитанником манкунианцев. За свою карьеру он провёл 133 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В нынешнем сезоне Лингард не принимал участия в матчах АПЛ.
Контракт 27-летнего полузащитника действует до 30 июня 2021 года, однако у «МЮ» есть опция продления ещё на один сезон.
Видео: «Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу
- 7 декабря 2020
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:27
-
15:17
-
15:16
-
14:42
-
14:41
-
14:15
-
13:51
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:03
-
13:00
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:34
-
12:20
-
12:00
-
11:59
-
11:56
-
11:42
-
11:40
-
10:58
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
09:56
-
09:48
-
09:37
-
09:00