«Реал Сосьедад» ведёт переговоры об аренде Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Реал Сосьедад» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист намерен покинуть стан «красных дьяволов» уже в январе. Сообщается, что его агенты продолжают рассматривать различные варианты. Напомним, Лингардом интересовались санкт-петербургский «Зенит», «Монако» и «Вест Хэм».

27-летний англичанин является воспитанником манкунианцев. За свою карьеру он провёл 133 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. В нынешнем сезоне Лингард не принимал участия в матчах АПЛ.

Контракт 27-летнего полузащитника действует до 30 июня 2021 года, однако у «МЮ» есть опция продления ещё на один сезон.

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