Капелло оценил силу группы сборной России в квалификации ЧМ-2022

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H. Соперниками россиян станут сборные Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Сейчас Россия — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не так успешны. Но Россия может отобраться в Катар. Какое место займёт Россия? Самое главное — выйти из группы. Это счастливая группа для России», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.