Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лейпциг» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мино Райола назвал идеального партнёра для Криштиану Роналду в «Ювентусе»

Мино Райола назвал идеального партнёра для Криштиану Роналду в «Ювентусе»
Футбол / Италия 0

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы таких звёздных игроков, как Поль Погба, Златан Ибрагимович и Эрлинг Холанд, назвал идеального, по его мнению, партнёра для 35-летнего португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Ювентус» обязан был подписать Златана Ибрагимовича, он стал бы идеальным партнёром для Криштиану Роналду», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Мино Райола заявил, что Поль Погба может вернуться в «Ювентус»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020