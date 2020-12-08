Мино Райола назвал идеального партнёра для Криштиану Роналду в «Ювентусе»

Известный агент Мино Райола, представляющий интересы таких звёздных игроков, как Поль Погба, Златан Ибрагимович и Эрлинг Холанд, назвал идеального, по его мнению, партнёра для 35-летнего португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Ювентус» обязан был подписать Златана Ибрагимовича, он стал бы идеальным партнёром для Криштиану Роналду», — приводит слова Райолы Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.



В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».