«Лацио» — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 8 декабря, состоится матч «Лацио» – «Брюгге». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Помогать ему будут ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный рефери – Хюсейин Гечек.
Матч «Брюгге» с «Лацио» во 2-м туре прошёл в Бельгии и завершился со счётом 1:1.
«Лацио», набрав 9 очков, занимает второе место в группе F Лиги чемпионов, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (10). «Брюгге» (7) располагается на третьей строчке. Замыкает квартет «Зенит» (1), лишившийся шансов на евровесну.
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