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Источник: Каррера заявил о готовности уйти из АЕКа после серии поражений

Источник: Каррера заявил о готовности уйти из АЕКа после серии поражений
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера, известный по работе с московским «Спартаком», выразил готовность покинуть свой пост, сообщает Enwsi. По данным источника, Каррера после серии неудач провёл жёсткую беседу с футболистами.

В пяти последних матчах греческий клуб потерпел три поражения. В чемпионате Греции команда занимает лишь четвёртое место. В Лиге Европы АЕК лишился шансов на выход в плей-офф.

Каррера предложил футболистам высказаться о текущем положении. В итоге игроки встали на сторону тренера, взяв вину за неудачные результаты на себя. Кроме того, тренера поддержал и владелец АЕКа Димитрис Мелиссанидис.

Тем не менее греческие СМИ утверждают, что будущее Карреры в команде будет зависеть от результатов заключительных матчей 2020 года. В оставшихся в этом году матчах АЕК сыграет с клубами «Аполлон Смирнис», «Олимпиакос» и «Волос».

АЕК Карреры проиграл «Браге» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
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