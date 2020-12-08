Источник: Каррера заявил о готовности уйти из АЕКа после серии поражений

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера, известный по работе с московским «Спартаком», выразил готовность покинуть свой пост, сообщает Enwsi. По данным источника, Каррера после серии неудач провёл жёсткую беседу с футболистами.
В пяти последних матчах греческий клуб потерпел три поражения. В чемпионате Греции команда занимает лишь четвёртое место. В Лиге Европы АЕК лишился шансов на выход в плей-офф.
Каррера предложил футболистам высказаться о текущем положении. В итоге игроки встали на сторону тренера, взяв вину за неудачные результаты на себя. Кроме того, тренера поддержал и владелец АЕКа Димитрис Мелиссанидис.
Тем не менее греческие СМИ утверждают, что будущее Карреры в команде будет зависеть от результатов заключительных матчей 2020 года. В оставшихся в этом году матчах АЕК сыграет с клубами «Аполлон Смирнис», «Олимпиакос» и «Волос».
- 8 декабря 2020
-
19:29
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
18:50
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:34
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:46
-
14:39
-
14:01
-
13:50
-
13:50