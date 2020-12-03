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АЕК Карреры проиграл «Браге» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

АЕК Карреры проиграл «Браге» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА греческий АЕК проиграл португальской «Браге». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Счёт на 7-й минуте встречи открыл Витор Тормена. Преимущество «Браги» увеличил Рикарду Эсгаю. Нападающий АЕКа Нелсон Оливейра отыграл один мяч на 31-й минуте. Рикарду Орта в концовке первого тайма забил третий гол португальцев, Вендерсон Галено на 82-й минуте довёл счёт до разгромного. В концовке встречи Ставрос Василантонопулос забил второй гол греческой команды, установив окончательный счёт.

«Брага» набрала 10 очков и завоевала путёвку в плей-офф Лиги Европы УЕФА. АЕК (3), который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, лишился шансов на проход в дальнейшую стадию турнира.

Лига Европы. Группа G. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
0:1 Тормена – 7'   0:2 Эсгаю – 9'   1:2 Оливейра – 31'   1:3 Орта – 45'   1:4 Галено – 82'   2:4 Василантонопулос – 89'
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