АЕК Карреры проиграл «Браге» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА греческий АЕК проиграл португальской «Браге». Встреча проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Счёт на 7-й минуте встречи открыл Витор Тормена. Преимущество «Браги» увеличил Рикарду Эсгаю. Нападающий АЕКа Нелсон Оливейра отыграл один мяч на 31-й минуте. Рикарду Орта в концовке первого тайма забил третий гол португальцев, Вендерсон Галено на 82-й минуте довёл счёт до разгромного. В концовке встречи Ставрос Василантонопулос забил второй гол греческой команды, установив окончательный счёт.
«Брага» набрала 10 очков и завоевала путёвку в плей-офф Лиги Европы УЕФА. АЕК (3), который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, лишился шансов на проход в дальнейшую стадию турнира.
- 3 декабря 2020
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