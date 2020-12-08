«Челси» — «Краснодар»: Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счёт

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Челси» принимает «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 28-й минуте ничья — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал игрок «Челси» Жоржиньо.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом. Ассистенты — Томаш Мокруш и Ян Патак. Резервный рефери — Мирослав Зелинка.



Матч команд во 2-м туре, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:0 в пользу англичан.



«Челси», набрав 13 очков, занимает 1-е место в группе E Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы уже гарантировали себе итоговое 1-е место. Второе место занимает «Севилья» (10). «Краснодар» (4) — на 3-м месте, и они его уже не покинут. Замыкает турнирную таблицу «Ренн» (1).