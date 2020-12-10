«Динамо» Загреб — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч «Динамо» Загреб — ЦСКА. Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Тьягу Мартиншем. Помогать ему будут ассистенты Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге. Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб, проходивший во 2-м круге Лиги Европы, закончился со счётом 0:0.

«Динамо» Загреб, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу. Хорватский клуб уже гарантировал себе выход в следующий раунд турнира. ЦСКА замыкает турнирную таблицу (3). Москвичи даже в случае победы не смогут выйти в плей-офф.