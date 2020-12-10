Рамзан Кадыров отреагировал на американские санкции против «Ахмата»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал введение властями США новых санкций. Кадыров был включён в санкционный список. Также в него попали связанные с Кадыровым структуры и организации, включая ФК «Ахмат» и бойцовский клуб «Ахмат».

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, Детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми… Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории человечества не было никогда», — заявил Кадыров в социальных сетях.

Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.