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США ввели санкции против «Ахмата»

США ввели санкции против «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронут активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — футбольный клуб «Ахмат».

Как сообщается на сайте министерства, Кадырова власти США обвиняют в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в так называемый «Список Магнитского».

Помимо ФК «Ахмат» санкции приняты в отношении бойцовского клуба «Ахмат», который также связан с Рамзаном Кадыровым.

Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.

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