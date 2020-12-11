Гончаренко назвал причины неудачного выступления ЦСКА в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил неудачное выступление команды в Лиге Европы.

«На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч. Мы рисковали, когда оставили дома пять игроков. Если «Динамо» Загреб может перенести игру чемпионата и сыграть в Лиге Европы в более свежем состоянии, то мы себе этого позволить не можем. Очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты. Для нашей команды это новый опыт.

Лига Европы получилась провальной, но на ситуацию надо смотреть в целом. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Повлияли и молодость, и большое количество игр, болезни, травмы. Нам не хватило сил в таком плотном графике», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи.