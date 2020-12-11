Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче Лиги Европы с загребским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «армейцев» в шестом туре группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«В первом тайме мы смотрелись очень инертно: ни в отбор вступить не могли, ни в атаку выйти. Если так играешь, жди моментов у своих ворот. Во втором тайме путём замен и перестроений мы добились более агрессивной игры. Выправили ситуацию, но этого не хватило, чтобы спасти сегодняшнюю игру. Но во втором тайме у нас хотя бы были характер, движение и самоотдача.

«Динамо» — опытная команда. Они постоянно выступают в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Что касается дальнейших перспектив команды в плей-офф Лиги Европы, многое зависит от жребия. Могла ли хорватская команда забивать больше? Когда мы в домашних матчах создавали много моментов, но не забивали, казалось, что мы можем выиграть. В первом тайме мы играли не очень хорошо, но во втором тайме выглядели гораздо лучше. Многое зависит от реализованных моментов. Нам не хватило реализации в домашних матчах, а сегодня, возможно, так случилось с «Динамо». Счёт справедлив», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи.