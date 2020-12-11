Стала известна дата проведения Суперкубка Франции

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) определила дату и место проведения матча за Суперкубок между «ПСЖ» и «Марселем».
Встреча пройдёт на стадионе «Болларт-Делелис» в Лансе 13 января. Решение о выборе места было принято в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба лиги. В последние сезоны Суперкубок Франции проходил в других странах – Китае, Марокко, Австрии и Канаде.
В матче за трофей сыграют чемпион и обладатель Кубка страны прошлого сезона «Пари Сен-Жермен» и вторая команда чемпионата Франции прошлого сезона – «Марсель».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» после 13 матчей занимает первое место с 28 очками. «Марсель» располагается на четвёртой строчке с 24 очками, однако у подопечных Андре Виллаш-Боаша на две игры меньше. В текущем сезоне команды уже встречались друг с другом в Париже – «Марсель» одержал победу со счётом 1:0.
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