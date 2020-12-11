Руденко не поможет «Сочи» в матче со «Спартаком» из-за условий аренды

Нападающий «Сочи» Александр Руденко, права на которого принадлежат «Спартаку», пропустит предстоящий матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Встречу 21-летний футболист пропустит из-за устных условий аренды.



Руденко попал в систему «Спартака» в 2012 году, а в «Сочи» перебрался минувшим летом. Аренда рассчитана до окончания этого сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.



В прошлом сезоне Руденко выступал на правах аренды за московское «Торпедо» и был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ, забив 14 мячей и сделав 3 голевые передачи.



Матч «Сочи» — «Спартак» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.