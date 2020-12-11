Руденко не поможет «Сочи» в матче со «Спартаком» из-за условий аренды

Нападающий «Сочи» Александр Руденко, права на которого принадлежат «Спартаку», пропустит предстоящий матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Встречу 21-летний футболист пропустит из-за устных условий аренды.
Руденко попал в систему «Спартака» в 2012 году, а в «Сочи» перебрался минувшим летом. Аренда рассчитана до окончания этого сезона. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Александр принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.
В прошлом сезоне Руденко выступал на правах аренды за московское «Торпедо» и был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ, забив 14 мячей и сделав 3 голевые передачи.
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 11 декабря 2020
-
11:13
-
10:57
-
10:44
-
10:29
-
10:20
-
10:16
-
10:10
-
10:03
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:00
-
08:12
-
07:27
-
06:30
-
05:58
-
05:39
-
05:04
-
04:52
-
04:27
-
04:00
-
03:40
-
03:18
-
03:02
-
02:50
-
02:31
-
02:18
-
02:08
-
01:40
-
01:21
-
01:13
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:50