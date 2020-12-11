Собослаи, которым интересовались «Реал», «Бавария» и «ПСЖ», перейдёт в «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи близок к переходу в «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport Deutschland.

По данным источника, спортивный директор «Зальцбурга» Кристов Фройнд на этой неделе приезжал в Лейпциг, чтобы согласовать условия трансфера. Стороны пришли к соглашению. Сообщается, что о переходе Собослаи будет объявлено до конца года.

Напомним, футболистом интересовались мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.