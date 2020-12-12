«Реал» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 13-го тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Атлетико».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный рефери — Рауль Мартин Гонсалес Франсес.
Мадридский «Реал» набрал 20 очков в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (26) — на 1-м месте, сыграв на один матч меньше. В тройку лидеров турнира также входят «Реал Сосьедад» (25) и «Вильярреал» (21). Команды провели по 12 матчей.
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