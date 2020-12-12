«Монако» проиграл «Марселю»

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Монако». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:1.

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник марсельской команды Флорьян Товен, ассистировал ему Дарио Бенедетто. Спустя восемь минут Бенедетто увеличил преимущество «Марселя», голевую передачу отдал Товен. На 79-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Марсель» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (23) располагается на пятом месте.