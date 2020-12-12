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«Монако» проиграл «Марселю»

«Монако» проиграл «Марселю»
Футбол / Франция 0

В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Монако». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:1.

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник марсельской команды Флорьян Товен, ассистировал ему Дарио Бенедетто. Спустя восемь минут Бенедетто увеличил преимущество «Марселя», голевую передачу отдал Товен. На 79-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, реализовав пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Марсель» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (23) располагается на пятом месте.

Франция - Лига 1. 14-й тур
12 декабря 2020, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
1:0 Товен – 5'   2:0 Бенедетто – 13'   2:1 Бен-Йеддер – 79' (пен)
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