«Монако» проиграл «Марселю»
В матче 14-го тура французской Лиги 1 «Марсель» переиграл «Монако». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:1.
На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник марсельской команды Флорьян Товен, ассистировал ему Дарио Бенедетто. Спустя восемь минут Бенедетто увеличил преимущество «Марселя», голевую передачу отдал Товен. На 79-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер отыграл один мяч, реализовав пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал, так как продолжает восстанавливаться после травмы.
«Марсель» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Монако» (23) располагается на пятом месте.
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