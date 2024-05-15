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Луис Энрике начал говорить о погоде после вопроса о будущем Килиана Мбаппе

Луис Энрике начал говорить о погоде после вопроса о будущем Килиана Мбаппе
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о будущем нападающего Килиана Мбаппе.

«Сегодня идёт дождь, но в то же время это прекрасный день, потому что воздух пахнет по-другому. Я очень люблю дождливые дни, они напоминают мне о моём родном Хихоне. Думаю, я идеально ответил на ваш вопрос», – приводит слова Энрике Goal.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

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