Стоунс — о матче с «МЮ»: немного разочарованы, что не смогли сегодня победить

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Из-за отсутствия болельщиков это была совсем непривычная атмосфера для матчей на «Олд Траффорд». Обе команды создали не так уж много опасных моментов. Это ещё один матч без пропущенных мячей для нас, но мы немного разочарованы, что не смогли сегодня победить.



В дерби всё выходит наружу. Это редко бывает триллер. Как бы то ни было, в этом матче мы не уступили. Любые победы достигаются в том числе и за счёт хорошей игры в обороне. Не пропустить на чужом поле — очень хорошо.



Очень неприятно, что на трибунах никого нет, но пока мы не можем ничего поделать. Чем скорее болельщики вернутся на стадион, тем лучше», — приводит слова Стоунса BBC.



«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 матчах 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в матче 12-го тура АПЛ сыграли вничью