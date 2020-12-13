Раньери признался, что в 1991-м просил Марадону продолжить играть за «Наполи»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери признался, что пытался уговорить Диего Марадону продолжать играть за «Наполи» в 1991 году.
«В свой первый год в «Наполи» в качестве тренера, я вместе с Чиро Феррарой пытался убедить Марадону вернуться. Мы говорили с ним дважды перед предсезонкой, но к тому времени он уже решил уйти. Мы были разочарованы. Было бы здоров потренировать такого игрока.
Переименование стадиона – это восхитительный жест. Марадона был не только чемпионом мира, но и душой «Наполи». Он давал людям надежду.», – цитирует Раньери Football Italia.
В начале декабря муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на котором проводит свои матчи «Наполи», официально переименован в честь Диего Марадоны
Ранее аргентинский сенатор Норма Дюранго предложила разместить изображение легендарного футболиста на банкноте в 1 тыс. аргентинских песо.
- 13 декабря 2020
-
08:48
-
08:05
-
07:30
-
07:20
-
05:55
-
05:28
-
04:54
-
04:34
-
04:17
-
03:56
-
02:59
-
02:28
-
02:05
-
01:48
-
01:38
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:29
-
00:27
-
00:18
-
00:18
-
00:13
-
00:11
-
00:11
-
00:05
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:18
-
23:08