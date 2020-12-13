Раньери признался, что в 1991-м просил Марадону продолжить играть за «Наполи»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери признался, что пытался уговорить Диего Марадону продолжать играть за «Наполи» в 1991 году.

«В свой первый год в «Наполи» в качестве тренера, я вместе с Чиро Феррарой пытался убедить Марадону вернуться. Мы говорили с ним дважды перед предсезонкой, но к тому времени он уже решил уйти. Мы были разочарованы. Было бы здоров потренировать такого игрока.

Переименование стадиона – это восхитительный жест. Марадона был не только чемпионом мира, но и душой «Наполи». Он давал людям надежду.», – цитирует Раньери Football Italia.

В начале декабря муниципалитет Неаполя сообщил, что стадион «Сан-Паоло», на котором проводит свои матчи «Наполи», официально переименован в честь Диего Марадоны

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