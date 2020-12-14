Василий Березуцкий — основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Стал известен главный кандидат на пост главного тренера ЦСКА в преддверии отставки Виктора Гончаренко.
Вероятнее всего, «армейцев» возглавит бывший футболист команды, а ныне тренер Василий Березуцкий, входящий в штаб белорусского специалиста. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Об отставке Гончаренко ЦСКА намерен объявить после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоится 17 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА. В ЦСКА Василий также занимает пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
- 14 декабря 2020
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