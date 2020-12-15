Экс-игрок сборной Сенегала рассказал о состоявшемся разговоре Демба Ба с румынским судьёй

Бывший игрок сборной Сенегала Осман Ндойе рассказал, как ему удалось уладить конфликт между форвардом «Истанбул Башакшехир» Демба Ба и румынским арбитром Себастьяном Колцеску.
«Я узнал номер Колцеску и выразил ему свою поддержку. Конечно, я знаю, что он совсем не расист. Это было какое-то недоразумение. Я поговорил и с Демба Ба. Он мой очень хороший друг. Я объяснил ему сложившуюся ситуацию, он всё понял. Я дал Колцеску его номер и сказал, чтобы он позвонил ему и поговорил. Они были счастливы переговорить друг с другом и всё уладить. Ба сказал, что Себастьян — очень хороший человек, Колцеску сказал то же самое о Дембе. Думаю, они нашли общий язык», — цитирует Ндойе Sport.ro.
Напомним, встреча должна была состояться 8 декабря, однако была прервана в начале из-за Колцеску, назвавшего тренера турецкой команды Пьера Вебо «чёрным». Ба активно спорил с румынскими арбитрами. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля. Встреча была доиграна 9 декабря. Парижане обыграли «Истанбул» со счётом 5:1.
В разговоре Демба Ба отметил, что никогда не говорил, что это был расизм, и просил арбитра не использовать слово «чёрный» на стадионе. Колцеску понял футболиста.
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