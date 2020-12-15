«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче молодёжного первенства России

В матче 14-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Голы за «Краснодар» забили Ислам-Бек Губжоков, Руслан Апеков и Ираклий Манелов, успешно реализовавший пенальти. В компенсированное время встречи прямую красную карточку получил голкипер московского «Динамо» Максим Деманов. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до пяти матчей.



«Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А молодёжного первенства России сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (20) — на пятом месте. В тройку лидеров группы входят московский «Спартак» (29) и грозненский «Ахмат» (28).