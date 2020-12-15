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«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче молодёжного первенства России

«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе академии ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Голы за «Краснодар» забили Ислам-Бек Губжоков, Руслан Апеков и Ираклий Манелов, успешно реализовавший пенальти. В компенсированное время встречи прямую красную карточку получил голкипер московского «Динамо» Максим Деманов. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до пяти матчей.

«Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А молодёжного первенства России сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (20) — на пятом месте. В тройку лидеров группы входят московский «Спартак» (29) и грозненский «Ахмат» (28).

Россия - Молодёжное первенство. 14-й тур
15 декабря 2020, вторник. 15:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 Губжоков – 21'   2:0 Апеков – 82'   3:0 Манелов – 90+1' (пен)
Удаления: нет / Деманов – 90+1'
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