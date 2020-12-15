Зе Луиш заразился коронавирусом, ему придётся отложить операцию
Форвард «Локомотива» Зе Луиш заразился коронавирусной инфекцией, сообщает спортивный журналист Иван Карпов. Информацию о заражении футболиста «Чемпионату» подтвердил источник в «Локомотиве».
Из-за инфекции Зе Луиш не сможет перенести операцию на кости стопы, которую он травмировал в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря. Предполагалось, что 29-летнего футболиста прооперируют в Риме, после чего он начнёт работать с командой на зимних сборах.
Болезнь нападающего протекает бессимптомно, но из-за заражения его пока не будут оперировать. Таким образом, операция будет перенесена как минимум на две недели.
Ранее «Локомотив» из-за травмы лишился ещё одного нападающего, Фёдора Смолова.
Зе Луиш перенесёт операцию, у него — перелом одной из костей стопы
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