Зе Луиш заразился коронавирусом, ему придётся отложить операцию

Форвард «Локомотива» Зе Луиш заразился коронавирусной инфекцией, сообщает спортивный журналист Иван Карпов. Информацию о заражении футболиста «Чемпионату» подтвердил источник в «Локомотиве».

Из-за инфекции Зе Луиш не сможет перенести операцию на кости стопы, которую он травмировал в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря. Предполагалось, что 29-летнего футболиста прооперируют в Риме, после чего он начнёт работать с командой на зимних сборах.

Болезнь нападающего протекает бессимптомно, но из-за заражения его пока не будут оперировать. Таким образом, операция будет перенесена как минимум на две недели.

Ранее «Локомотив» из-за травмы лишился ещё одного нападающего, Фёдора Смолова.