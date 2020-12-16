Определился первый полуфиналист Кубка Либертадорес

Первым полуфиналистом Кубка Либертадорес стал бразильский «Палмейрас», обыгрывавший в ответном четвертьфинальном матче парагвайский «Либертад» – 3:0.

На 21-й минуте первый гол в ворота парагвайского клуба забил полузащитник Густаво Скарпа, на 68-й минуте нападающий Рони удвоил преимущество хозяев, а на 82-й минуте хавбек Габриэль Менино установил окончательный счёт встречи – 3:0. Добавим, в составе гостей на 64-й минуте был удалён защитник Иван Пирис.

Первый матч с участием этих команд, прошедший в Парагвае 9 декабря, завершился со счётом 1:1. На гол Густаво Гомеса в составе бразильцев своим мячом ответил парагваец Матиас Эспиноса.

Напомним, в других четвертьфиналах турнира встречаются бразильские «Гремио» и «Сантос» (первая игра завершилась со счётом 1:1, вторая пройдёт 17 декабря), аргентинский «Ривер Плейт» и уругвайский «Насьональ» (счёт первого матча – 2:0 в пользу аргентинцев, второй намечен на 18 декабря). Ещё в одном четвертьфинале пока между собой ни одного матча не провели аргентинские «Расинг» и «Бока Хуниорс» (игры пройдут 17 и 24 декабря).