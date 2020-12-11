«Ривер Плейт» обыграл «Насьональ» в первом матче 1/4 Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ривер Плейт» в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес со счётом 2:0 победил уругвайский «Насьональ».
На 67-й минуте Гонсало Монтьель с пенальти открыл счёт, а уже в добавленное время Бруно Сукулини забил второй мяч.
При этом «Ривер Плейт» имел еще две возможности отличиться с пенальти, однако на 42-й минуте Рафаэль Борре не реализовал свой шанс, а на 46-й одиннадцатиметровый был отменён VAR. Ответная игра пройдёт 18 декабря в Монтевидео в 03:30 по мск.
В других четвертьфиналах турнира парагвайский «Либертад» в первом матче сыграл вничью с бразильским «Палмейрасом» (1:1, ответная игра – 16 декабря), а бразильские клубы «Гремио» и «Сантос» также установили ничейный счёт (1:1, ответная игра – 17 декабря).
Ещё в одном четвертьфинале турнира сыграют аргентинские клубы «Расинг» и «Бока Хуниорс» (первый матч состоится 17 декабря, ответный – 24 декабря).
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