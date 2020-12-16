Лунёв — об автоголе Ловрена: не ожидал, что Деян будет скидывать мяч

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв подвёл итоги первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором клуб из Санкт-Петербурга принимает московский «Спартак». По итогам первых 45 минут игры счёт равный — 1:1. Голкипер прокомментировал пропущенный гол. Капитан команды Деян Ловрен, выполняя скидку на Андрея, перебросил его, таким образом забив грудью мяч в собственные ворота.



«В пропущенном мяче было лёгкое недопонимание. Такое бывает. Я просто не ожидал, что Ловрен будет скидывать мяч. Пошёл вниз и не успел перестроиться. Может быть, жди я этот момент — и решение принял бы другое. В основном опасные моменты были у ворот «Спартака», — сообщил Лунёв в эфире «Матч ТВ».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечает за VAR Алексей Сухой, помогает ему Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.



«Зенит», набрав в 18 турах 38 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский «Спартак» на 3 очка.

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