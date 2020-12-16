Аршавин: «Спартак» — ни о чём

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги первого тайма матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». По итогам первых 45 минут игры счёт равный — 1:1.



«В первом тайме «Зенит» подарил гол, и поэтому счёт равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. «Спартак» — ни о чём. Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Лунёву не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть», — заявил Аршавин в эфире Матч ТВ.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечает за VAR Алексей Сухой, помогает ему Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.



«Зенит», набрав в 18 турах 38 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский «Спартак» на 3 очка.