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«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом», Роналду не реализовал пенальти

«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом», Роналду не реализовал пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 29-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Результативную передачу отдал хавбек Родриго Бентанкур. На 57-й минуте встречи полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер сравнял счёт. Через 4 минуты главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Аталанты», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте встречи. Он заменил украинского хавбека Руслана Малиновского.

«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (18) — на 8-м месте.

Италия - Серия А. 12-й тур
16 декабря 2020, среда. 20:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Кьеза – 29'   1:1 Фройлер – 57'
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