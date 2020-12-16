«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Ювентусом», Роналду не реализовал пенальти

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 29-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза. Результативную передачу отдал хавбек Родриго Бентанкур. На 57-й минуте встречи полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер сравнял счёт. Через 4 минуты главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Аталанты», однако форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел его реализовать.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте встречи. Он заменил украинского хавбека Руслана Малиновского.



«Ювентус» набрал 24 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Аталанта» (18) — на 8-м месте.