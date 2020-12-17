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«Вест Хэм» не смог додавить «Кристал Пэлас», игравший с 70-й минуты в меньшинстве

«Вест Хэм» не смог додавить «Кристал Пэлас», игравший с 70-й минуты в меньшинстве
Футбол / Англия 0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На Олимпийском стадионе в Лондоне встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Матч закончился вничью — 1:1.

На 26-й минуте матча сработала очередная фланговая подача в штрафную хозяев. Защитник «Кристал Пэлас» Джоэл Уорд доставил мяч в район 11-метровой отметки, откуда нападающий Кристиан Бентеке из борьбы в падении головой поразил ворота «Вест Хэма».

Видео гола Бентеке

На 55-й минуте нападающий хозяев Себастьен Аллер шикарным ударом через себя направил мяч под перекладину ворот.

Видео великолепного удара Аллера

На 70-й минуте всё тот же Кристиан Бентеке не уследил за своими локтями, попав при верховой борьбе в лицо сопернику, за что получил вторую жёлтую карточку в матче.

Видео удаления Бентеке

«Молотобойцы» набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
16 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Бентеке – 34'   1:1 Аллер – 55'
Удаления: нет / Бентеке – 70'
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