«Вест Хэм» не смог додавить «Кристал Пэлас», игравший с 70-й минуты в меньшинстве

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На Олимпийском стадионе в Лондоне встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Матч закончился вничью — 1:1.
На 26-й минуте матча сработала очередная фланговая подача в штрафную хозяев. Защитник «Кристал Пэлас» Джоэл Уорд доставил мяч в район 11-метровой отметки, откуда нападающий Кристиан Бентеке из борьбы в падении головой поразил ворота «Вест Хэма».
На 55-й минуте нападающий хозяев Себастьен Аллер шикарным ударом через себя направил мяч под перекладину ворот.
Видео великолепного удара Аллера
На 70-й минуте всё тот же Кристиан Бентеке не уследил за своими локтями, попав при верховой борьбе в лицо сопернику, за что получил вторую жёлтую карточку в матче.
«Молотобойцы» набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (18) — на 12-м месте.
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