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Ловрен: Лунёв, прости за гол

Ловрен: Лунёв, прости за гол
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ (3:1). Хорват отметился забитым мячом в свои ворота — выполняя грудью скидку на Андрея Лунёва, он ненамеренно перебросил собственного голкипера.

«Какая важная победа сегодня. Даже с небольшим количеством болельщиков, вы были нашим 12-м игроком на поле. Лунёв, прости за гол», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме». Стоит отметить, что запись сделана на русском языке.

Фото доступно на странице Ловрена в «Инстаграме».

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.

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